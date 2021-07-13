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غوميز يفصح عن مدى عمق صداقته مع فان دايك 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

تحدث المدافع الإنكليزي جو ​غوميز​ الذي عاد إلى تدريبات وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

وقال غوميز عن ​فيرجيل فان دايك​:" كانت هناك لحظات كثيرة بيننا، في البداية عندما كنا في المنزل على الأريكة ولا نستطيع التحرك أثناء فترة إصابتهما، كنا نتصل بمكالمة فيديو ونتحدث عن أشياء كثيرة، إنه شخص تتصل به للتنفيس عندما تشعر بالإحباط، لذلك كان الأمر هائلاً."

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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