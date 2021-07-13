اخبار الرياضه

اليونانيون يمنعون غلطة سراي دخول أراضيهم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر اليونانيون يمنعون غلطة سراي دخول أراضيهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - انسحب فريق غلطة سراي التركي من خوض مباراة ودية أمام أولمبياكوس اليوناني في أثينا، وعاد إلى تركيا بداعي تعرضه للتمييز من قبل السلطات اليونانية، بعدما منع الفريق من الدخول بسبب خلاف يتعلق بفحوص «بي.سي.آر» للكشف عن .

وكان من المفترض أن يلتقي غلطة سراي فريق أولمبياكوس أمس.

وذكر النادي التركي أن السلطات اليونانية لم تقبل نتائج فحوص «بي. سي. آر» للفريق، والتي كانت سلبية وتظهر خلوه من حالات الإصابة بالعدوى، وطلبت إجراء فحوص جديدة في مطار أثينا، مشيرا إلى أن المعاملة التي تلقاها الفريق شكلت إهانة.

وذكر الاتحاد التركي لكرة القدم «ندين موقف السلطات اليونانية الذي لم يتسم بالروح ».

من جانبه قال نائب وزير الحماية المدنية وإدارة الأزمات اليوناني نيكوس خاردالياس، «إن الفريق التركي منع من دخول البلاد لعدم امتثاله لإجراءات الفحوص العشوائية»، فيما قال المدير الفني لغلطة سراي فاتح تريم، في مطار إسطنبول أمس، إنه وافق على الخضوع لفحص جديد في أثينا، كما أن بعض إداريي الفريق قد اجتازوا بالفعل بوابة الجوازات وصعدوا الحافلة.

وأضاف أن جميع الأفراد اضطروا بعدها لمغادرة الحافلة والعودة، ووصف المعاملة بأنها لم تكن ودية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن ما حدث يظهر «عدم تسامح اليونان تجاه دولتنا، حتى في مجال ».

كانت هذه تفاصيل خبر اليونانيون يمنعون غلطة سراي دخول أراضيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا