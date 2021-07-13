شكرا لقرائتكم خبر اليونانيون يمنعون غلطة سراي دخول أراضيهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انسحب فريق غلطة سراي التركي من خوض مباراة ودية أمام أولمبياكوس اليوناني في أثينا، وعاد إلى تركيا بداعي تعرضه للتمييز من قبل السلطات اليونانية، بعدما منع الفريق من الدخول بسبب خلاف يتعلق بفحوص «بي.سي.آر» للكشف عن فيروس كورونا المستجد

وكان من المفترض أن يلتقي غلطة سراي فريق أولمبياكوس أمس.

وذكر النادي التركي أن السلطات اليونانية لم تقبل نتائج فحوص «بي. سي. آر» للفريق، والتي كانت سلبية وتظهر خلوه من حالات الإصابة بالعدوى، وطلبت إجراء فحوص جديدة في مطار أثينا، مشيرا إلى أن المعاملة التي تلقاها الفريق شكلت إهانة.

وذكر الاتحاد التركي لكرة القدم «ندين موقف السلطات اليونانية الذي لم يتسم بالروح الرياضية».

من جانبه قال نائب وزير الحماية المدنية وإدارة الأزمات اليوناني نيكوس خاردالياس، «إن الفريق التركي منع من دخول البلاد لعدم امتثاله لإجراءات الفحوص العشوائية»، فيما قال المدير الفني لغلطة سراي فاتح تريم، في مطار إسطنبول أمس، إنه وافق على الخضوع لفحص جديد في أثينا، كما أن بعض إداريي الفريق قد اجتازوا بالفعل بوابة الجوازات وصعدوا الحافلة.

وأضاف أن جميع الأفراد اضطروا بعدها لمغادرة الحافلة والعودة، ووصف المعاملة بأنها لم تكن ودية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن ما حدث يظهر «عدم تسامح اليونان تجاه دولتنا، حتى في مجال الرياضة».