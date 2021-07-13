نورويتش سيتي يضم ميلو

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وذكر الموقع الرسمي للنادي أمس، أن ميلو الذي كان القائد الثاني في نيس، وقع على عقد مع نورويتش سيتي لمدة 3 أعوام حتى صيف عام 2024 ولم يتم الكشف عن قيمة العقد.
وأضاف «إن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما وصل إلى النادي بخبرة كبيرة في الدوري الفرنسي».
وشارك ليس ميلو في 150 مباراة في الدوري الفرنسي مع فريقي ديجون ونيس، كما أنه لديه خبرة في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال.
وقاد ليس ميلو فريق نيس في 16 من إجمالي 33 مباراة خاضها مع نيس الموسم الماضي، مسجلا 5 أهداف.
يذكر أن نورويتش سيتي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، سيفتتح موسمه بمواجهة ليفربول يوم 14 أغسطس المقبل.
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