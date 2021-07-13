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التشكيلة المثالية

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- بواسطة أيمن الوشواش - خلت التشكيلة المثالية لأمم أوروبا التي أعلنها الاتحاد الأوروبي (يويفا) أمس من نجوم كثيرين، تقدمهم وكيليان مبابي، فيما ضمت 5 لاعبين من إيطاليا المتوجة باللقب، هم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، وجورجينيو وفيدريكو كييزا وليوناردو بونوتشي وليوناردو سبينازولا.
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كما ضمت كايل ووكر وهاري ماجواير ورحيم سترلينج (إنجلترا)، وبيير هويبيرج (الدنمارك)، وبيدري جونزاليز(إسبانيا) ولوكاكو (بلجيكا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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