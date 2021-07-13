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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلت التشكيلة المثالية لأمم أوروبا التي أعلنها الاتحاد الأوروبي (يويفا) أمس من نجوم كثيرين، تقدمهم كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي، فيما ضمت 5 لاعبين من إيطاليا المتوجة باللقب، هم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، وجورجينيو وفيدريكو كييزا وليوناردو بونوتشي وليوناردو سبينازولا. كما ضمت كايل ووكر وهاري ماجواير ورحيم سترلينج (إنجلترا)، وبيير هويبيرج (الدنمارك)، وبيدري جونزاليز(إسبانيا) ولوكاكو (بلجيكا).

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