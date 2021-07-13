شكرا لقرائتكم خبر رغم الإصابات.. بايرن لا يريد مدافعين جددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم الغياب الطويل للثنائي لوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيز، لا يبحث بايرن ميونخ الألماني عن التعاقد مع لاعبين في الدفاع.

وقال المدير الرياضي حسن صالح حميديتش في إنهم لا يريدون التوجه لسوق الانتقالات بسبب هذا الأمر. وفي حالتي هيرنانديز وديفيز، قال «الإصابات يمكن التعامل معها، لن يغيبوا 6 أشهر أو عاما، ولكنها أسابيع قليلة، وسنحاول التعامل معها».

وأصيب هيرنانديز بينما كان يلعب مع المنتخب الفرنسي في يورو 2020، واستدعت حالته إجراء جراحة في ركبته اليسرى.

وأصيب ديفيز في الرباط الجانبي للكاحل الأيسر أثناء مشاركته مع المنتخب الكندي.

ووفقا لحميديتش، سيعود هيرنانديز في منتصف أغسطس، والأمر نفسه بالنسبة لديفيز، الذي على الأرجح سيحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للعودة. وقال حميديتش «لدينا فريق جيد، ولدينا تشكيل جيد في هذه المراكز، منافسة جيدة، لذلك سنستمر كما نحن في الفترة الحالية». ومع إصابة لاعبين في مركز الظهير الأيسر، من الممكن أن يخضع الصفقة الجديدة عمر ريتشاردز لاختبار سريع. وانضم اللاعب لبايرن في صفقة انتقال حر من فريق ريدينج المنافس بدوري الدرجة الثانية.

ويخوض بايرن ميونخ 4 مباريات ودية في يوليو، حيث يلتقي في البداية مع كولون السبت المقبل، ثم يواجه أياكس 24 يوليو، ثم بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 28 من ذات الشهر، ثم نابولي 31 يوليو.

ويبدأ بايرن ميونخ موسمه بمواجهة مضيفه بريمير 6 أغسطس في كأس ألمانيا.