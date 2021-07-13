عبدالغني والعبيد يحطان في بلغاريا

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وينتظر أن يلحق بهما في اليومين المقبلين حارس المرمى وليد عبدالله الذي تخلف عن البعثة أيضا، حيث ينتظر فقط إكمال إجراءات سفره.
وكان الفريق دشن تدريبات في الفترتين الصباحية والمسائية بإشراف المدرب الفني البرازيلي مانو مينيز وجهازه المعاون وسط حضور مميز للاعبين الأجانب الذين سبقوا البعثة في الوصول إلى بلغاريا.
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