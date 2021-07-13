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عبدالغني والعبيد يحطان في بلغاريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - انضم إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقام حاليا في بلغاريا، المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبدالغني واللاعب عبدالرحمن العبيد، وذلك بعد أن تخلفا عن مرافقة البعثة لإجراء فحصوات إضافية خاصة بفيروس المستجد.

وينتظر أن يلحق بهما في اليومين المقبلين حارس المرمى وليد عبدالله الذي تخلف عن البعثة أيضا، حيث ينتظر فقط إكمال إجراءات سفره.

وكان الفريق دشن تدريبات في الفترتين الصباحية والمسائية بإشراف المدرب الفني البرازيلي مانو مينيز وجهازه المعاون وسط حضور مميز للاعبين الأجانب الذين سبقوا البعثة في الوصول إلى بلغاريا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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