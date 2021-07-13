شكرا لقرائتكم خبر كورونا يبعد السلولي عن الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثبتت المسحة الطبية التي أجريت للاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سعد السلولي، إصابته بفيروس كورونا، حيث سيخضع إلى حجر منزلي لحين التأكد من شفائه ومن ثم يسمح له بالالتحاق بمعسكر الفريق المقام حاليا في النمسا، استعدادا للموسم الجديد، علما أن المعسكر المقرر له حتى الثالث من أغسطس سيكون في محطاته الأخيرة عندما يلحق به السلولي.

في المقابل، يتوقع أن يكون قد انضم إلى معسكر النمسا أمس، الدوليان محمد الكويكبي، وحامد الغامدي إلى جانب الحارس عبدالله البحري.

كما ينتظر أن تكتمل صفوف المعسكر غدا بالتحاق 4 أجانب هم: حارس المرمى، الجزائري رايس مبولحي، والمهاجم المغربي وليد أزارو، ولاعب الوسط التونسي نعيم سليتي، والمدافع الأستوني كارول ميتس.

وكان المدير الفني، الوطني خالد العطوي واصل أمس قيادة التدريبات الصباحية والمسائية بمدينة باد تاتسمندورف، اشتملت على نواح لياقية وتدريبات فنية تكتيتكة من خلال تقسسم اللاعبين إلى مجموعات.

يذكر أن بعثة الفريق وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا ظهر الخميس الماضي فيما دشن الفريق تدريباته صباح اليوم التالي (الجمعة)، حيث تقدم المحترف السلوفاكي فيليبكيش المحترفين الأجانب.