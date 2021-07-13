كورونا يبعد السلولي عن الاتفاق

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في المقابل، يتوقع أن يكون قد انضم إلى معسكر النمسا أمس، الدوليان محمد الكويكبي، وحامد الغامدي إلى جانب الحارس عبدالله البحري.
كما ينتظر أن تكتمل صفوف المعسكر غدا بالتحاق 4 أجانب هم: حارس المرمى، الجزائري رايس مبولحي، والمهاجم المغربي وليد أزارو، ولاعب الوسط التونسي نعيم سليتي، والمدافع الأستوني كارول ميتس.
وكان المدير الفني، الوطني خالد العطوي واصل أمس قيادة التدريبات الصباحية والمسائية بمدينة باد تاتسمندورف، اشتملت على نواح لياقية وتدريبات فنية تكتيتكة من خلال تقسسم اللاعبين إلى مجموعات.
يذكر أن بعثة الفريق وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا ظهر الخميس الماضي فيما دشن الفريق تدريباته صباح اليوم التالي (الجمعة)، حيث تقدم المحترف السلوفاكي فيليبكيش المحترفين الأجانب.
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