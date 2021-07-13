جيل بايدن تحضر حفل الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحضر سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن الحفل الافتتاحي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوم 23 يوليو الحالي، حسب ما أعلن عنه البيت الأبيض أمس. ووفقا لصحيفة (واشنطن بوست) فإن تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن زوجها الرئيس جو بايدن لا يتوقع حضوره للأولمبياد. وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض الأسبوع الماضي جينيفر ساكي «إن الرئيس بايدن يدعم الأولمبياد في طوكيو والتدابير الوقائية المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا». ويأتي الإعلان عن رحلة السيدة الأولى لطوكيو بعد أيام قليلة من تأكيد المنظمين المحليين بأن المشجعين لن يسمح لهم بالتواجد في الأحداث الأولمبية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وانتشار السلالة الجديدة للفيروس المعروفة باسم (دلتا).

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