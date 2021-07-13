18 ألف رياضي في 21 مبنى بالقرية الأولمبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت اليابان أمس قرية الرياضيين في العاصمة طوكيو، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ابتداء من 23 يوليو الحالي وحتى 8 أغسطس المقبل.

ورغم أن فترات العد التنازلي الأخير استعدادا لانطلاق الحدث تطغى عليها البهجة عادة، إلا أن المخاوف المستمرة من انتشار فيروس كوورنا المستجد خلال هذا الحدث ألقت بظلالها.

ودخلت طوكيو أمس الأول حالة الطوارئ الرابعة بسبب فيروس كورونا، والتي تستمر حتى 22 أغسطس المقبل.

لكن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، قال إن طوكيو هي أفضل مدينة مضيفة للأولمبياد استعدادا في التاريخ، مشيدا بما وصفه بالعمل الرائع في التحضير للدورة.

وأوضح باخ «في الأيام العشرة المقبلة حتى حفل الافتتاح، لا يزال هناك الكثير من العمل، مهمتنا لن تكتمل حتى يغادر الرياضيون طوكيو».

وسيقيم حوالي 18 ألف رياضي ومسؤول في 21 مبنى عبر القرية الأولمبية التي تبلغ مساحتها 44 هكتارا في خليج طوكيو.

وبدأت الوفود في الوصول بالفعل إلى اليابان، ومن المتوقع أن يتواجد أكثر من 2200 مشارك مع حلول نهاية الأسبوع.

وثبتت بالفعل إصابة اثنين من أعضاء الفريق الأوغندي ورياضي صربي وعضو في الوفد الإسرائيلي بفيروس كورونا.

وتسبب هذا في مخاوف واسعة النطاق في اليابان، لكن باخ قال إن مواطني طوكيو يمكنهم الوثوق بأن الألعاب ستكون آمنة للجميع بفضل الإجراءات الصحية الصارمة.

وعادة ما تكون قرية الرياضيين منطقة احتفال والتقاء الرياضيين من جميع البلدان.

القواعد داخل القرية

