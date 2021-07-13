«كاسياس فاشل وراؤول محتال».. تسريبات صوتية تهز أرجاء نادي ريال مدريد.. وفلورنتينو بيريز يصدر بياناً للرد

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بياناً رسمياً، اليوم الثلاثاء، للرد على ما نشرته صحيفة "الكونفيدنسيال" حول وجود تسريبات صوتية له، أهان فيها بعض الأساطير في النادي، على رأسهم ايكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

وقال بيريز في بيانه: "تعليقا على الخبر الذي نشرته صحيفة El Confidencial، والذي يطرح مجموعة من الأقوال المنسوبة إليّ، أعتقد أنه من الضروري توضيح ما يلي".

وأضافت بيريز: "العبارات المنشورة وردت في محادثات سجلها سراً السيد خوسيه أنطونيو أبيلان، وحاول بيعها لسنوات عديدة دون نجاح، أجد أنه من المدهش أن تنشرها صحيفة El Confidencial اليوم على الرغم من الوقت المنقضي".

وتابع رئيس ريال مدريد: "هي أقوال متفرقة اقتُبست من محادثات ضمن سياق واسع، إن نشر تلك الأقوال الآن، وبعد مرور سنوات طويلة على تلك المحادثات، يعود من وجهة نظري، إلى مشاركتي كأحد المروجين للدوري الممتاز الأوروبي، وضعتُ الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

وفي وقت سابق، نشرت الصحيفة تسجيلات صوتية لبيريز وهو يتحدث عن رأيه في بعض اللاعبين بريال مدريد، بعد رحيله عن النادي في ولايته الأولى.

وقال بيريز في التسريبات: "كاسياس ليس حارس مرمى يليق بريال مدريد، ما الذي تريدني أن أخبرك به، هو ليس كذلك، ولم يكن أبدا".

وأضاف: "بيكهام كان رجلًا جيدًا، إنه ذكي للغاية، يجلب لنا 30 مليون يورو سنويًا، أمر لا يصدق، بالإضافة إلى رونالدو، إنهما يجلبان 30 مليون يورو، وبعدهم يأتي زيدان، يجلب لنا 25 مليون، ولا يوجد أحد بعدهم".

وأشار: "لويس فيجو لا يملك أي شيء، لن تقدم لنا شركته أودي أي شيء من أجله، كذلك راؤول الذي لا يبيع شيئًا، هؤلاء لا يمكن أن يكون واحدًا منهم منتجًا إعلاميًا".

وواصل: "راؤول يعتقد أنه مالك ريال مدريد، في 2006 كان سببًا في مغادرتي بجانب بعض الأسباب الأخرى".

واختتم: "لا يمكنك الاعتماد على لاعب، من يعتمد على لاعب فهو مخطئ، تتورط بسببهم وتظهر للناس كاذبا، لقد رأيت الكثير من الأشخاص، لكن لم أر نفوسًا مثل التي يمتلكها لاعبو كرة القدم".

يشار إلى أن هذه التسريبات تعود إلى عام 2006، وتحديداً بعد استقالة بيريز من رئاسة ريال مدريد.