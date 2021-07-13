شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم لاعبا الأهلي.. تأشيرة أمريكا تحرم 5 نجوم من المشاركة فى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم تأخير الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، 5 نجوم مصريين من المشاركة في بطولة العالم للاسكواش، التي تستضيفها مدينة شيكاغو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، والتي تنطلق غداً الأربعاء.

وانضم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف التاسع عالمياً إلى قائمة تضم 4 نجوم أخرين حرموا من المشاركة في البطولة بسبب تأخير استخراج التأشيرة، وهم، مازن جمال و مريم متولى ويثرب عادل لاعبة الأهلي و جنا شيحا.

جاء انسحاب عسل بعد تأخر حصوله على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يجد اللاعب رحلات طيران للحجز والسفر إلى شيكاغو، بعد حصوله على التأشيرة في وقت متأخر.

وقال عسل: للأسف الشديد لن أتمكن من اللحاق ببطولة العالم للاسكواش 2021، المقامة في شيكاغو - أمريكا، حيث إنني حصلت للتو على التأشيرة، وللأسف لا توجد أي طائرة مناسبة تأخذني إلى شيكاغو قبل موعد المباراة، مما أدى إلى انسحابي من البطولة التي كنت مرشحًا قويًّا للحصول على لقبها، والتي أركز عليها منذ أن حصلت على لقب بطولة العظماء الثمانية منذ أقل من أسبوعين.

وأضاف: في النهاية أود أن أشكر كل من لم يدخر جهدًا لمساعدتي، وعلى رأسهم مديري جهنزب مسعود، أفضل مدير في العالم، الذي لولاه لما كنت حصلت على التأشيرة من الأساس، ومعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، والكابتن أمير وجيه، ومجلس إدارة النادي الأهلي، وإدارة الـ PSA التي حاولت مساعدتي بقدر الإمكان.

واختتم: على كل حال، أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين، وربما سأسافر إلى أمريكا لحضور البطولة كمشجع، أراكم هناك.

يذكر أن مصطفى عسل دخل مؤخرا إلى قائمة التوب 10 في التصنيف العالمي للاسكواش ليحتل المركز التاسع، وذلك عقب تتويجه ببطولة العظماء الثمانية التي أقيمت في مصر بعد فوزه في المباراة النهائية على المصنف الثاني عالميا محمد الشوربجي، كما نجح عسل خلال مشواره في البطولة الماضية في هزيمة علي فرج المصنف الأول، وطارق مؤمن المصنف الثالث، ومروان الشوربجي المصنف الخامس.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثاني.