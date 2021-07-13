شكرا لقرائتكم خبر عن 80 جرعة لقاح كورونا للبعثة المصرية فى اليوم الأول قبل السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي صباح اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية فى تطعيم جميع أعضاء البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لمن حصلوا على الجرعة الأولي وذلك بالمركز الطبي الرياضي في مدينة نصر.

وشهد اليوم الأول حضور لاعبي مجموعة من الاتحادات الرياضية ومنهم الملاكمة والجمباز والخماسي الحديث وتنس الطاولة والريشة ولُعبة الغطس والتجديف والكياك والكانون على ان يشهد صباح غد الأربعاء استكمال تطعيم باقي البعثة المصرية المشاركة في طوكيو 2020 وذلك بالمركز الطبي الرياضى التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة نصر

وتلقي جميع أعضاء البعثة يتم تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية ، وشهد اليوم الأول شهد 80 جرعة لقاح و ذلك بمتابعة مباشرة من اللجنة الطبية العليا التابعة للوزارة والادارة المركزية للطب الرياضي برئاسة الدكتور خالد مسعود.

وجاري التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير التطعيم لأفراد البعثة المصرية من اللجنة البارالمبية وفقا لما هو متبع من إجراءات كما تم التنسيق حول موقف لاعبي الخماسي الحديث المتواجدين الآن ببطولة العالم للخماسي الحديث في الإسكندرية لضمان حصولهم على جرعات لقاح كورونا مما يحفظ سلامتهم الصحية أثناء المشاركة الأولمبية.