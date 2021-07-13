محمد اسماعيل - القاهرة - بالصور.. أزياء بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

القاهرة - الخليج 365:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، الأزياء الرسمية والرياضية لبعثة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" والتي تقام رسميًا في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وعقدت الأولمبية المصرية مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الثلاثاء، تم خلاله الكشف عن كافة الأزياء التي سترتديها البعثة المصرية في الدورة الأولمبية.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو ببعثة هي الأكبر في تاريخها، تضم 134 رياضيًا يشاركون في 23 لعبة، بالإضافة إلى 20 لاعبًا احتياطيًا في بعض الألعاب.

وتبدأ مصر منافساتها في أولمبياد طوكيو بخوض منافسات كرة القدم يوم 22 يوليو، قبل الافتتاح الرسمي للدورة بساعات قليلة، عندما تواجه إسبانيا.