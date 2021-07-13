"شحذنا سيوفنا".. تحذير قوي من لاعب كايزر تشيفز للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حذَّر الزيمبابوي ويلارد كاتساندي، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، النادي الأهلي قبل موقعة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن تأهل فريقه إلى تلك المرحلة من المسابقة ليس "صدفة".

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في المباراة التي يستضيفها استاد "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء في التاسعة مساء السبت المقبل.

وقال كاتساندي، في تصريحات نقلها موقع "سوبر سبورت" الجنوب إفريقي: "الأهلي فريق جيد وله تاريخ غني في إفريقيا، ما سنفعله هو منحهم الاحترام الذي يستحقونه من كل ما يفعلونه".

وأضاف: "لكن عندما يتعلق الأمر بيوم المباراة، فإن يتعلق بمن يريد ذلك أكثر، لذلك نحن نذهب إلى هناك كالمستضعفين، لكننا نرغب في عرض موهبتنا لأننا نعلم أننا جائعون لتحقيق ذلك".

وتابع لاعب وسط كايزر تشيفز: "لم نصل إلى هذا الحد عن طريق الخطأ أو الصدفة، نحن هنا لأننا نستحق أن نكون هنا، وكل مَن يريد ذلك أكثر في يوم المباراة ملزم بالحصول على ما يريد".

وأكمل: "من الواضح أنهم سيأتون بالرضا عن أنفسهم ويحاولون تقويضنا، ولكن في نهاية المطاف لا يتعلق الأمر بالتاريخ بل 90 دقيقة، إذا كنت تريده أكثر فسوف تحصل عليه، لقد رأينا ذلك في اليورو وكيف تغيرت كرة القدم".

وأكد: "لا يتعلق الأمر بالفرق الكبيرة، بل مَن يريدها أكثر في ذلك اليوم، لذلك نحن مستعدون للقتال، لقد شحذنا سيوفنا ورفعنا أكمامنا".

وأتم صاحب الـ35 عاما قائلا: "قادمون من موسم صعب ونريد أن نخلص أنفسنا. نحن نعلم مدى رغبتنا في التقدم، لقد أردنا القيام بذلك من قبل لكننا فشلنا، وكانت هذه دروسًا مستفادة، هذه المرة كانت فرصة لنا للتقدم ومواصلة الإيمان بأنفسنا".