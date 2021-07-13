"يويفا" يوجه اتهامات للاتحاد الإنجليزي.. ويفتح تحقيقا في أحداث نهائي ويمبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه بدأ التحقيق في أحداث الشغب التي وقعت عقب نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" خارج ملعب "ويمبلي".

وتوج المنتخب الإيطالي ببطولة "يورو 2020" على حساب المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء الترجيحية.

ووقعت أحداث شغب من الجماهير الإنجليزية عقب خسارة منتخب إنجلترا نهائي البطولة القارية خارج ملعب "ويمبلي"، وشهدت العديد من الاعتقالات للجماهير الإنجليزية من قبل الشرطة.

وقال بيان "يويفا": "تم تعيين مفتش للأخلاقيات والتأديب من الاتحاد الأوروبي، لإجراء تحقيق تأديبي في الأحداث التي تورط فيها مشجعون داخل الملعب وحوله".

ووجه الاتحاد الأوروبي اتهامات إلى نظيره الإنجليزي، وتتضمن الاتهامات اقتحام مشجعين للملعب وإلقاء مقذوفات والإزعاج أثناء عزف النشيد الوطني وإشعال الألعاب النارية.