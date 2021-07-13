مشاهدة مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران في بث مباشر بالدوري الجزائري موبيليس

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران في الجولة 31 بالدوري الجزائري موبيليس، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 13-7-2021.

وتنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب أحمد زبانة بمدينة وهران.

وأعلنت لجنة التحكيم عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة لقاء مولودية وهران وفاق سطيف حيث أسندت مهمة إدارة اللقاء للحكم بوكواسة إلياس ويساعده كل من سليماني و عبان، مع تعيين الحكم صهواجي حكما رابعا.

وينقل لقاء وفاق سطيف ومولودية وهران في البطولة الاحترافية على القناة الجزائرية الأرضية والقناة الأمازيغية، ولم يدرج بعد معلق المباراة.

يدخل وفاق سطيف المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب بلوزداد الوصيف وللأخير مباراة أقل.

وسيسعي نسور الهضاب الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط على أمل تعثر بلوزداد في لقاءه أمام أولمبي الشلف لصالح نفس الجولة والتي ستقام بنفس التوقيت.

على الجانب الآخر يدخل فريق مولودية وهران المباراة في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بعد ان لعب 30 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 14 مباراة وتعرض لأربع هزائم.

ويصارع المولودية من أجل الاحتفاظ بالمركز الرابع بجدول الترتيب من أجل حجز مقعد أفريقي حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس اتحاد الجزائر (لعب 29 مباراة) وبفارق نقطتين عن مولودية الجزائر سادس الترتيب (لعب 30).

يذكر ان لقاء الذهاب بين وفاق سطيف ومولودية وهران في البطولة الاحترافية قد انتهى بفوز النسور بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب 8 مايو 1945 يوم 6 فبراير 2021.