مشاهدة مباراة الهلال والشرطة القضارف في بث مباشر الدوري السوداني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والشرطة القضارف في الدوري السوداني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 13-7-2021.

تُقام مباراة الهلال والشرطة القضارف ضمن الجولة الـ 23 في الدوري السوداني، على ملعب استاد حليم شداد، وتنقل على قناة الملاعب الرياضية السودانية HD.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والشرطة القضارف، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر والسودان، 20:00 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي الهلال مواجهة الشرطة القضارف، وعينه على تحقيق الانتصار، من أجل الابتعاد بالصدارة عن ملاحقه “المريخ”، الذي تعادل مع الخرطوم الوطني بنتيجة (2-2)، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السوداني، وبفارق الأهداف عن المريخ، حيث جمع الموج الأزرق 46 نقطة من 19 لقاء، انتصر في 14 مناسبة، وحقق 4 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة جاءت على يد المريخ منذ 4 جولات.

على الجهة المقابلة، يتطلع نادي الشرطة القضارف إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري السوداني، أو على الأقل تفادي الخسارة للمباراة الثالثة تواليًا من أجل الابتعاد اكثر عن منطقة الهبوط.

وانتصر الشرطة القضارف في مباراة الأخيرة بالدوري السوداني أمام فريق أهلي الخرطوم، وقبل ذلك تعادل مع هلال الساحل، ويتواجد في المركز الـ11 وفي رصيده 22 نقطة.