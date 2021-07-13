مشاهدة مباراة الجيش الملكي ويوسفية برشيد في بث مباشر البطولة المغربية إنوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الجيش الملكي ويوسفية برشيد في البطولة المغربية إنوي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 13-7-2021.

تُقام مباراة الجيش الملكي ويوسفية برشيد ضمن الجولة الـ27 في البطولة المغربية إنوي، على الملعب البلدي بمدينة القنيطرة، وينقل البث المباشر على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “محمد العدالي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الجيش الملكي ويوسفية برشيد، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

فوت الجيش الملكي فرصة الاقتراب من مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري المغربي بعد تعادل نادي الرجاء مع حسنية أكادير في الجولة الماضية، إثر خسارته بشكل مفاجئ أمام الدفاع الحسني الجديد لحساب الجولة ذاتها.

وكان الجيش الملكي قد حقق 4 انتصارات متتالية قبل أن يتعثر في الجولة الماضية، وسيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة يوسفية برشيد، لتقليص الفارق ولو بشكل مؤقت مع فريق الرجاء.

ويتواجد الجيش الملكي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي ويفصله 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الرجاء”، وفي رصيده 44 نقطة، جمعها من 26 مباراة، انتصر في 12 مناسبة، وتعادل في 8، وتلقى 6 هزائم.

في المقابل، تعادل نادي يوسفية برشيد في الجولة الماضية أمام نهضة الزمامرة، وسيدخل مواجهة الجيش الملكي اليوم وعينه على خطف الثلاث النقاط كما فعل أمام الرجاء، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، من أجل البقاء خارج دائرة الهبوط.

ويقبع يوسفية برشيد في المركز الـ14 وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، ويمتلك في جعبته 27 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 12، وخسر 9 مرات.