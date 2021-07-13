هندرسون: معركتي مع دي خيا أدت إلى غيابي عن بطولة أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

كشف الحارس دين ​هندرسون​ أنه "مرهق" بسبب معركته مع دافيد ​دي خيا​ لبدء مهامه في مانشستر يونايتد، حيث أدى هذا التحدي في النهاية إلى إصابة حطمت حلمه بالمشاركة في بطولة أوروبا 2020 مع إنكلترا.



وقال هندرسون: "بعد الموسم الماضي، كان الأمر صعبًا جدًا بالنسبة لي. كنت أعمل كل يوم، يومًا بعد يوم، كنت أحاول الانضمام إلى هذا الفريق في مان يونايتد. قاتلت بشدة وعندما انضممت إلى الفريق كنت محطما، كنت منهكا".

وأضاف: "لقد كنت متعبًا عقليًا، فعلت كل شيء بشكل صحيح للانضمام إلى الفريق، لكنني استنفدت كل طاقتي في القلق بشأن الانضمام إلى الفريق. لذلك عندما انضممت إلى الفريق، استمتعت بجولة قصيرة جيدة ثم عانيت".