القصة الكاملة لواقعة طرد عمرو وردة من تدريبات باوك اليوناني بسبب سوء السلوك.. المدير الفني: لا أستطيع تحمل ما يفعله.. واللاعب يرد



الشارقة - اميمة ياسر -

طرد المدرب رافشان لوسيسكو، المدير الفني العائد لنادي باوك اليونانى،الدولى المصري عمرو وردة، جناح منتخب مصر المهاجم، من التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء في إطار الاستعدادات للموسم الجديد .

وأبرزت الصحف اليونانية "Protothema" و"Onsports" ، أن سبب طرد وردة هو قرار تأديبي وانضباطي من قبل لوسيسكو، الذي لا يتهاون وفقًا لما ذكره التقرير أمام أي شيء يتعلق بالانضباط داخل المعسكر الإعدادي.

عمرو وردة يرد

رد عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، على التقارير المنتشرة بشأن طرده من تدريبات فريقه بقرار من رافشان لوسيسكو، المدير الفني للفريق اليوناني، بسبب سلوكه.

وقال عمرو وردة في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24": “لم يتم طردي من تدريبات باوك، وشاركت في المران بشكل طبيعي”.

وأضاف وردة: “لا أفهم لماذا يتم نقل مثل هذه الأخبار؟، صوري في التدريبات موجودة على صفحات النادي”.

ويستعد نادي باوك اليونانى للموسم الجديد في معسكر مغلق في هولندا بالوقت الحالي قبل بداية بطولة الدوري اليوناني.

وفوجئ المدرب بوردة يقوم بركلة الكرة وألقى زجاجة على أرض الملعب، بعد رد فعل غاضب وغير متوقع من اللاعب بسبب عدم قدرته على السيطرة على الكرة في التدريبات وأوقف بسببه المران.

وقرر المدرب الروماني إيقاف مران فريق باوك وتوجيه نقد بنبرة حادة وقوية للاعب في التدريبات بأنه لن يتسامح مثل هذا السلوك، وقال: "لا أستطيع أن أتحمل ما يفعله وردة"، وطالبه بترك التدريب.

وتابعت الصحف نقلا عن المدرب الرومانى : "لا أفهم لماذا يجب أن نوقف المران بسبب مثل هذا الأمر وأن تكون ردة فعله على هذا النحو، لا يمكن أن يحدث ذلك أبدًا".

فيما قام كريستوس كاريبيدس، المدير الرياضي للفريق، بمحاولة تهدئة وردة الذى كان غاضبًا للغاية، حيث جلس على مقاعد البدلاء لكنه ركل الكرة بصورة سيئة وألقى بزجاجة على أرض الملعب وأصبحت الأجواء سيئة.

وانطلقت تحضيرات نادي باوك الثلاثاء الماضى استعدادا للموسم الجديد 2021 / 2022 بمشاركة الدولي المصري عمرو وردة وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة دوري السوبر اليوناني، جاء ذلك بعد أيام من قيام عمرو وردة بإعلان خطوبته خلال الإجازة التى حصل عليها في مصر قبل أيام.

ويعتبر عمرو وردة أحد المحترفين الذين أثبتوا نجاحاً كبيراً في الدوري اليوناني، حيث ساهم مع ناديه في الحصول على وصافة دوري السوبر والتتويج بلقب كأس اليونان.

عمرو وردة خاض فى الموسم المنتهى 2020-2021، 37 مباراة فى مختلف المسابقات مع فريقى فولوس فى النصف الأول، وباوك فى الدور الثانى، مسجلا 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك عمرو وردة إجمالا مع باووك بمسيرته فى 63 مباراة، حيث سجل 6 أهداف وصنع 6 آخرين.

واختارت رابطة الدورى اليونانى عمرو وردة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى صفوف باوك اليونانى فى الموسم الماضى، وبحسب نظام رابطة الدورى اليونانى فإنه يجرى اختيار 10 لاعبين من كل فريق للمنافسة على جائزة أفضل لاعب وذلك عن طريق تصويت الجماهير.