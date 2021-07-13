عودة نيدفيد ومحمد محمود.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وشهدت القائمة عودة الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مطار القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.