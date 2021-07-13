شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجمع لاعبى الأهلي فى مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المغرب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار القاهرة الدولي تمهيداً لبدء رحلة المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا في رحلة المغرب، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وخاض الفريق مراناً اليوم ،الثلاثاء، بإستاد التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة ثم السفر عصر اليوم إلى المغرب عبر طائرة خاصة.

ويترأس الكابتن محمود

الخطيب رئيس النادي ، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز مساء السبت المقبل بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا