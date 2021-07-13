شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجمع لاعبى الأهلي فى مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المغرب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجمعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار القاهرة الدولي تمهيداً لبدء رحلة المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا في رحلة المغرب، وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
ويترأس الكابتن محمود
الخطيب رئيس النادي ، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.
ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز مساء السبت المقبل بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا