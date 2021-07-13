شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،إيريك تراوري يتصدر صفقات الزمالك الصيفية بفرمان كارتيرون، 21 يوليو آخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى بتقرير طبى

21 يوليو آخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى بتقرير طبى

حددت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 21 يوليو الجارى كآخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، على أن يتم تقديم تقرير طبى بحالة اللاعب الذى يتم استبعاده واستبداله بلاعب آخر.

إيريك تراوري يتصدر صفقات الزمالك الصيفية بفرمان كارتيرون

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، البوركينابي إيريك تراوري لاعب بيراميدز، في مقدمة الصفقات المطلوبة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض.

سموحة يحصل على توقيع مهاجم اتحاد تطاوين التونسى

أكد فرج عامر رئيس سموحة أنه حصل على توقيع الغينى أليو سيلا مهاجم اتحاد تطاوين التونسى مقابل 140 ألف دولار لتدعيم هجوم الموج الأزرق فى الموسم المقبل بعد اقتراب رحيل حسام حسن المهاجم الأساسى للفريق.

سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل السفر إلى المغرب ودخول الفقاعة فور الوصول

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل. مفاجأة .. كارتيرون يفضل تجديد الزمالك لبن شرقي عن ضم رمضان صبحي رغم كثرة الأحاديث عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلا أن الكواليس داخل القلعة البيضاء، تشهد العديد من المناقشات حول هذا الملف الذي تحدث عنه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عبر تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الأخيرة.

اتجاه لإعارة شباب الزمالك فى الموسم الجديد لإكسابهم خبرات الدورى

تتجه النية داخل إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لإعارة عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول فى الموسم الماضى، وذلك من أجل إكسابهم خبرات اللعب في الدورى الممتاز.