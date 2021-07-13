شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يطير الى طوكيو على 3 أفواج للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد موعد سفر لاعبى منتخب ألعاب القوى إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يطير منتخب القوى الى اليابان على 3 أفواج ، أحدهما يوم 23 يوليو الجارى ويضم بسنت حميدة ومدربتها ، بينما مصطفى عمرو و محمد مجدى و مصطفى الجمل يوم 25 ، وفيما يخص إيهاب عبد الرحمن فيتوجه إلى طوكيو يوم 27 يوليو .

ودخل لاعبى منتخب العاب القوى معسكر داخلى باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى الأولمبياد، على أن يكون المعسكر بالإستاد للاعبى الرمى بينما تدخل بسنت حميدة معسكر بالإسكندرية عقب العودة من بطولة التشيك والتى تشارك فيها ممثلة عن مصر .