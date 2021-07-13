شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمري: غزل المحلة وافق علي نقل مباراة الزمالك إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام غزل المحلة والمقرر لها 3 أغسطس اقتربت من النقل الي استاد الإسكندرية بدلا من استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وقال حسين السمري في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك طلب من إدارة المحلة نقل المباراة من استاد القاهرة الي استاد الإسكندرية وهو ما وافقت عليه إدارة المحلة، مضيفا أن النية تتجه نحو نقل المباراة إلى الإسكندرية .

من ناحية أخرى تتجه النية داخل إدارة النادي برئاسة حسين لبيب وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعارة عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول في الموسم الماضي، وذلك من أجل اكسابهم خبرات اللعب في الدورى الممتاز.

وتدرس إدارة النادي في اعارة اللاعبين لتحقيق اكبر استفادة للنادي واللاعبين، حيث سيتم دخول اللاعبين في صفقات تبادلية مما يقلل من العبء المالي علي النادي في ابرام الصفقات المقبلة، وكذلك حتي يتمكن اللاعبون من الحصول علي فرصة المشاركة في المباريات واكتساب خبرة اللعب في الدورى الممتاز، ويعودوا للفريق بأكبر استفادة مثلما حدث مع مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار الي جالطا سراي التركي، حيث تم اعارته لطلائع الجيش وطنطا لمدة موسمين قبل العودة للزمالك ويكون هداف الفريق والدورى.

في سياق متصل، يرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن التونسي فرجانى ساسى سيندم على رحيله من الزمالك، موضحا أنه بدأ يستشعر رغبة اللاعب في الرحيل في الأيام الأخيرة له مع القلعة البيضاء.

وأضاف كارتيرون: "الدوري المصري أفضل وأقوى دوري في أفريقيا، وفخور بالعمل فيه وبتجربتي مع أكبر ناديين في القارة، ولدنيا إمام عاشور هو خير بديل للتونسي فرجاني ساسي، ويمكن الاستفادة منه في المستقبل لأن لديه إمكانيات فنية كبيرة".