شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام .. الصحراوى يحافظ على الصدارة كأكثر اللاعبين مشاركة مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ مروان الصحراوى قلب دفاع الإسماعيلى على تصدره لقائمة أكثر لاعبى الفريق مشاركة بعد التوقف الرابع لمسابقة الدورى العام هذا الموسم وسط ملاحقة من كل شكرى نجيب ومحمد عادل.

وجاءت مشاركات اللاعبين كالتالى وفقا للموقع الرسمي للدراويش. …

-مروان الصحراوى .. 25 مباراة بواقع 2186 دقيقة

-شكرى نجيب .. 25 مباراة بواقع 1735 دقيقة سجل 7 أهداف وصنع هدفين

-محمد عادل .. 25 مباراة بواقع 1908 دقيقة سجل هدفًا وصنع مثله

-فخر الدين بن يوسف .. 24 مباراة بواقع 1892 دقيقة سجل 9 أهداف وصنع هدفين

-محمد الشامى .. 21 مباراة بواقع 1079 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين

-عماد حمدى .. 21 مباراة بواقع 1209 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين

-أحمد مدبولى .. 21 مباراة بواقع 1254 دقيقة صنع 4 أهداف

-محمد هاشم .. 20 مباراة بواقع 1534 دقيقة صنع هدفًا

-آرى بابل .. 19 مباراة بواقع 890 دقيقة سجل 5 أهداف وصنع هدفًا

-بنسون شيلونجو .. 18 مباراة بواقع 684 دقيقة سجل 5 أهداف وصنع هدفين

-محمد صادق .. 18 مباراة بواقع 1080 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع هدفًا

-محمد فوزى .. 17 مباراة بواقع 1530 دقيقة منى مرماه 20 هدفًا كلين شيت 4 مباريات

-محمود عبد العاطى ” دونجا ” .. 15 مباراة بواقع 1134 دقيقة

-محمد حسن .. 15 مباراة بواقع 1131 دقيقة

-عمر الوحش .. 13 مباراة بواقع 318 دقيقة صنع هدفًا

-عبد الله جمعة .. 12 مباراة بواقع 771 دقيقة

-محمد عمار .. 11 مباراة بواقع 859 دقيقة صنع هدفًا

-أحمد مصطفى .. 11 مباراة بواقع 433 دقيقة صنع هدفًا

-نادر رمضان .. 10 مباريات بواقع 309 دقيقة صنع هدفًا

-حسين السيد .. 10 مباريات بواقع 759 دقيقة سجل هدفًا

-أحمد فتحى ” كاستلو ” .. 9 مباريات بواقع 456 دقيقة

-محمد صبحى .. 8 مباريات بواقع 720 دقيقة منى مرماه 11 هدفًا كلين شيت مباراتين

-محمد بيومى .. 8 مباريات بواقع 593 دقيقة

-محمود البدرى .. 7 مباريات بواقع 583 دقيقة

-باهر المحمدى .. 7 مباريات بواقع 255 دقيقة

-مصطفى فارس .. 6 مباريات بواقع 418

-رضوان شريفى .. 5 مباريات بواقع 450 دقيقة

-عبد الرحمن مجدى .. 4 مباريات بواقع 148 سجل هدفًا

-محمد مجدى .. مباراتين بواقع 180 دقيقة منى مرماه هدفين كلين شيت مباراة

-مدحت فقوسه .. مباراتين بواقع 76 دقيقة

-زياد طارق .. مباراتين بواقع 12 دقيقة

-أحمد أيمن .. مباراة بواقع 57 دقيقة

-محمد مخلوف .. مباراة بواقع 33 دقيقة ( قبل الإعارة )

لم يلعب نهائيًا كمال السيد وعبد الرحمن صلاح وعبد الله جمال وأحمد العش ومصطفى الزنارى ومحمد ناصر وعمر هنيدى ومحمد إيهاب ومحمد الضرف ومحمد سليمان ومحمد عبد السميع وإبراهيم حسن ومروان شوقى زيدان وإسلام فراج بجانب إبراهيم أبو اليزيد ومحمود عبد الله ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسى ( قبل إعارتهم ).