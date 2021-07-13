شكرا لقرائتكم خبر عن مسحات كورونا لبعثة مصر الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع اليوم منتخبات كرة اليد وتنس الطاولة والجودو والرماية وبعض أفراد بعثة مصر الإدارية والطبية لمسحات كورونا استعدادا للسفر لطوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

وتنظم اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية مواعيد لمسحات كورونا للبعثات المغادرة إلى طوكيو بناء على مواعيد سفر البعثات حيث يتم الخضوع للمسحات في مقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وتستعد بعثة مصر للمغادرة إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس من العام الجاري وفقا لإجراءات احترازية وطبيه صارمه وفقا للتعليمات الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو