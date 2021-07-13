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شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة قبل السفر إلى المغرب: جاهزون لحصد العاشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من مشاركته في المران الأخير للفريق الأحمر قبل السفر إلى المغرب، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعلق قفشة قائلاً: "جاهزون للعاشرة"، في إشارة إلى اللقب الأفريقي العاشر المرتقب للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
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وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب 28 لاعبا في رحلة المغرب، وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
ويترأس الكابتن محمود
الخطيب رئيس النادي ، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.
ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز مساء السبت المقبل بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا