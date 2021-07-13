شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة قبل السفر إلى المغرب: جاهزون لحصد العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من مشاركته في المران الأخير للفريق الأحمر قبل السفر إلى المغرب، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعلق قفشة قائلاً: "جاهزون للعاشرة"، في إشارة إلى اللقب الأفريقي العاشر المرتقب للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.



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وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب 28 لاعبا في رحلة المغرب، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وخاض الفريق مراناً اليوم ،الثلاثاء، بإستاد التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة ثم السفر عصر اليوم إلى المغرب عبر طائرة خاصة.

ويترأس الكابتن محمود

الخطيب رئيس النادي ، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز مساء السبت المقبل بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا