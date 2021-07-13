شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبئ الصدام الثالث للأهلى مع أندية جنوب أفريقيا فى نهائي دوري الأبطال ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الابطال الافريقى والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى ، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).