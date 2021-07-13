شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول بعثة الأهلى لمطار القاهرة استعدادا للسفر لخوض نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة منذ قليل بعثة النادى الأهلى لكرة القدم، تمهيدا للسفر على متن الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء إلى المغرب، استعدادا لخوض نهائي دورى أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل 17 يوليو.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تسيير الشركة، عصر اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة تقلع من مطار القاهرة الدولى متوجهة إلى كازابلانكا لنقل بعثة النادى الأهلى لخوض مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كان قد منح بيتسو موسيماني، لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، راحة من التدريبات الجماعية الإثنين بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام مصر المقاصة.

بعثة الأهلى بمطار القاهرة



بعثة الأهلى بمطار القاهرة



بعثة الأهلى بمطار القاهرة