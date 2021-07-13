شكرا لقرائتكم خبر عن نيس الفرنسي ينضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم محمد شريف من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن نادي نيس الفرنسي وضع محمد شريف نجم النادي الأهلي، ضمن دائرة اهتماماته لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، وتواصل النادي الفرنسي مع أحد وكلاء اللاعبين للاستعلام عن موقف اللاعب قبل تقديم عرض رسمي لإدارة النادي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح محمد شريف نجم الأهلي هذا الموسم محط اهتمام العديد من الأندية بعدما سبق وتلقى النادي عرضًا رسميًا من جالاتا سراي التركي مقابل ٣ ملايين دولار، لكن النادي أرجأ الرد على أي عرض لارتباطه بنهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

وأنهى نيس الموسم في المركز التاسع بالدوري الفرنسي، ويحتل محمد شريف صدارة هدافي الدوري المصري حاليا برصيد 15 هدف، مناصفة مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، ويستعد شريف للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وسجل مهاجم الأهلي 5 أهداف في البطولة حتى الآن.