شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يغرى أحمد ياسر ريان بالمال.. واللاعب ينتظر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا أنهم يتمنون بقاء أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إليهم موضحا أن حسم مصير اللاعب معهم متوقف على رغبته في البقاء أو الرحيل.

أوضح المصدر أن أحمد ياسر ريان بات من العناصر الأساسية والركائز القوية التي لاغنى عنها في الخط الأمامى لفريق سيراميكا مشيرا إلى أن اللاعب نضج بصورة جيدة جعلته يتصدر هدافى الدورى المصرى برصيد 15 هدفا عن جدارة واستحقاق.

أكد المصدر أن ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا أبلغ الإدارة بتمسكه بأحمد ياسر ريان والتي بدورها فتحت خطوط اتصال مع اللاعب وأغرته بالمال لجس نبضه في رغبته بالبقاء في فريق سيراميكا لموسم أخر .

وأبلغ أحمد ياسر ريان مسئولي سيراميكا بضرورة الصبر لتحديد مصيره مؤكدا لهم أنه ينتطر قرار مسئولي النادى الأهلى وفى سياق متصل كشف مصدر بجهاز سيراميكا أن إدارة النادي الأهلي لم تخطرهم حتى الآن بعودة أحمد ياسر ريان إلى القلعة الحمراء.

ويتصدر أحمد ياسر ريان قمة ترتيب الدوري المصري الموسم الحالى برصيد 15 هدفا وينتمى اللاعب لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان، ظهير أيسر النادى الأهلي المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

ورغم صغر سنه إلا أنه يجيد التسديد على المرمى، كما يتقن التحرك بدون كرة والتمركز داخل منطقة الجزاء، وضربات الرأس، وبدأ يأخذ فرصة بالفريق الأول للأهلى بموسم 2017–2018، والذى حصل فيه النادى الأهلى على لقب الدورى إلا أن ضغط المنافسة لم يسمح له بالحصول على الفرصة الكاملة مع الفريق الأحمر.

أحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة على سبيل الإعارة، باحثا عن فرصة للمشاركة، ومتعطشا لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك، وبالفعل نجح فى لفت أنظار مسئولى الأهلي بعد التألق مع الفريق الساحلى ليعود للمارد الأحمر فى الميركاتو الصيفى قبل أن يقرر الخروج معارا مرة أخرى فى الميركاتو الشتوى الحالى ولكن لصفوف سيراميكا، بحثا عن المشاركة بإستمرار فى ظل تكدس خط الهجوم الأهلاوى.

وانضم أحمد ياسر ريان إلى كتيبة الفراعنة فى أمم أفريقيا للشباب والتى انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبى باللقب للمرة الأولى فى تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو، والتى يتطلع اللاعب الشاب للمشاركة فيها للتألق من جديد.

أحمد ريان يعتبر عماد متعب مثله الأعلى فى مسيرته الكروية، ويطمح إلى تكرار إنجازات القناص مع القلعة الحمراء، خاصة أن المهاجم الشاب يستطيع التسجيل فى الأوقات القاتلة من عمر المباريات سيرا على خطى ملك +90.