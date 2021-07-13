لقاء في عدن يناقش خطة نشاط الإتحاد اليمني للإعلام الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد الخليفي، اليوم، مع رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد اليمني للإعلام الرياضي الدكتور جميل طربوش، خطة النشاط للعام 2021 - 2022 والصعوبات التي تواجه عمله .



وخلال اللقاء، أكد الخليفي اهتمام الوزارة بنشاط الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي والوقوف إلى جانبه بما يمكنه من تنفيذ خططه وبرامجه المختلفة على مستوى التدريب والتأهيل والحضور والمشاركة .

بدوره استعرض طربوش، أهم الأعمال التي انجزها اتحاده خلال العام الماضي، مجمل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الاتحاد والمتمثلة في شحة الأمكانيات وصعوبة القيام بالعديد من المناشط والفعاليات وفق خطة نشاطه السنوي..مشيرا إلى إن الاتحاد انهى مؤخرا مشروع النظام الاسلسي المعدل بعد اخذ كافة الملاحظات حوله استعدادا لعقد دورة انتخابية كاملة للاتحاد على مستوى المحافظات والمركز .