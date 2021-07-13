سكاي: سانشو يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكدت شبكة "سكاي" سبورتس، أن جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، سيخضع للكشف الطبي اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ناديا مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند، قد أعلنا مطلع الشهر الجاري توصلهما لاتفاق مبدئي بشأن انتقال سانشو إلى ملعب أولد ترافورد، على أن يتم خضوع اللاعب للكشف الطبي بعد نهاية بطولة أمم أوروبا.

وبحسب ما ذكرته "سكاي"، فإن سانشو سيخضع لفحص طبي اليوم الثلاثاء قبل إكمال انتقاله من دورتموند إلى مانشستر يونايتد بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير، إلى أن اللاعب وافق على الشروط الشخصية.

ومن المتوقع أن يحصل الإنجليزي الشاب على فترة راحة بعد الانتهاء من كافة إجراءات انتقاله الرسمية، بعد مشاركته في بطولة يورو.

وانتقل سانشو من مانشستر سيتي إلى دورتموند في 2017 وشارك مع الفريق في 137 مباراة على مستوى كافة المسابقات وسجل 50 هدفا.