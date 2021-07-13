تقارير يونانية: طرد وردة من مران باوك.. والمدرب: "لا أستطيع تحمل ما يفعله"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

ذكرت تقارير يونانية، اليوم الثلاثاء، أن رازفان لوسيسكو مدرب نادي باوك، قام بطرد المصري عمرو وردة من مران الفريق بسبب مخالفة تأديبية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "جازيتا" اليونانية، فإن قرار مدرب باوك بطرد وردة تأديبي، من أجل فرض حالة من الانضباط داخل المعسكر التحضيري للفريق للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن وردة قام بالاعتراض على قرار المدرب وركلة زجاجة المياه غاضبًا قبل الخروج من المران.

ونقلت الصحيفة ردة فعل لوسيسكو الغاضبة، حيث علق بنبرة قوية أنه لن يتسامح مع مثل هذا السلوك، وقال: "لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة".

جدير بالذكر أن وردة عاد إلى صفوف باوك اليوناني في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر قادما من نادي فولوس.