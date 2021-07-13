أول رد من بيريز بشأن واقعة التسجيلات المسربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بيانا رسميا، بشأن التسجيلات الصوتية المسربة له والتي نشرتها مجلة "El Confidential" الإسبانية اليوم الثلاثاء.

ووجه بيريز عبارات إساءة واتهامات قاسية لثنائي ريال مدريد السابق إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس ووصفهما بأنهما أكبر خدعتان لريال مدريد.

ونشر بيريز بيانا رسميا بشأن تلك التسريبات، جاء فيه: "بالنظر إلى الأخبار المنشورة في مجلة El Confidencial ، والتي تم فيها جمع التصريحات المنسوبة إلي، أعتقد أنه من الضروري توضيح أنه تمت إذاعة تصريحات في المحادثات التي سجلها السيد خوسيه أنطونيو أبيلان سراً، والذي كان يحاول بيعها لسنوات عديدة دون نجاح، الآن -على الرغم من الوقت المنقضي- فإن المجلة الإسبانية تنشرها اليوم".

وأضاف البيان: "تلك التصريحات المسربة هي عبارات متفرقة مأخوذة من السياق الواسع الذي تحدثنا فيه".

وتابع: "بعد مرور سنوات عديدة على تلك المحادثات، أتفهم ظهورها في الوقت الحالي بسبب كوني أحد المروجين لبطولة دوري السوبر الأوروبي".

وأتم: "لقد وضعت الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها".