ضربة قاضية لـ برشلونة.. ميسي في طريقه إلى باريس سان جيرمان

تتزايد الشكوك حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده رسميًا، مع نادي برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي بدون تجديده حتى الآن.

واتجه ليونيل ميسي إلى قضاء إجازة قصيرة رفقة الأسرة لمدة 3 أسابيع بعد نهاية بطولة كوبا أمريكا، وهي الفترة التي يحاول استغلالها باريس سان جيرمان من أجل إغراء ميسي بالانضمام إلى النادي العاصمي.

برشلونة يعاني من أزمة مالية حادة تمنعه حتى الآن من تجديد عقد ميسي أو تسجيل الصفقات الجديد المنضمة ضمن قائمة الفريق حتى الآن، إذ يضطر لبيع عدد من لاعبيه قبل قيد الآخرين الجدد.

ويحلم ناصر الخليفي منذ تعاقده مع نيمار دا سيلفا قادمًا، من برشلونة في عام 2017 أن يجمع بينه وبين ميسي في باريس سان جيرمان يومًا من الأيام، ويرى الآن أن الفرصة أصبحت مناسبة لذلك.

أولوية ميسي في الوقت الحالي هي الاستمرار مع برشلونة، ولكن في حال لم يستطع لابورتا حل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي من أجل تجديد عقد ميسي فإن الأرجنتيني قد يغير وجهته، ويبحث عن نادٍ جديد.

ناصر الخليفي جدد عرضه إلى ميسي بعرض راتب مفتوح يحدده اللاعب، وأي امتيازات يرغب في الحصول عليها من أجل ضمه إلى باريس سان جيرمان، منتظرًا تعثر مفاوضاته مع برشلونة لإتمام الصفقة.