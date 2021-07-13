الأهلي يُعدل عقد محمد شريف بعد نهائي دوري أبطال افريقيا

استقرت إدارة النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تعديل عقد مهاجم الفريق محمد شريف، بعد خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

وتسافر بعثة إلى المغرب مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز، مساء السبت المُقبل، في المباراة التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتألق محمد شريف هذا الموسم مع النادي الاهلي، واستطاع أن يسجل 21 هدفًا في جميع البطولات بواقع 15 هدف بالدوري المصري الممتاز و5 أهداف بدوري أبطال أفريقيا وهدف في السوبر الإفريقي، وذلك بعد المشاركة في 39 مباراة.

وأوضح الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت كريم رمزي، أن إدارة الاهلي ستُعدل عقد محمد شريف، وذلك للحفاظ على اللاعب، في ظل الاغراءات من الأندية الأخرى والعروض التي وصلته مؤخرًا.

وأشار إلى أنه من الطبيعي وصول أكثر من عرض لمحمد شريف في الوقت الحالي في ظل صغر سنه وتألقه مع الاهلي سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال افريقيا، لكن الاهلي سيسعى للحفاظ عليه ويُعدل عقده ليصبح من الفئة الأولى بالفريق.