- 1/2
- 2/2
استقرت إدارة النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تعديل عقد مهاجم الفريق محمد شريف، بعد خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي.
وتسافر بعثة إلى المغرب مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز، مساء السبت المُقبل، في المباراة التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتألق محمد شريف هذا الموسم مع النادي الاهلي، واستطاع أن يسجل 21 هدفًا في جميع البطولات بواقع 15 هدف بالدوري المصري الممتاز و5 أهداف بدوري أبطال أفريقيا وهدف في السوبر الإفريقي، وذلك بعد المشاركة في 39 مباراة.
وأوضح الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت كريم رمزي، أن إدارة الاهلي ستُعدل عقد محمد شريف، وذلك للحفاظ على اللاعب، في ظل الاغراءات من الأندية الأخرى والعروض التي وصلته مؤخرًا.
وأشار إلى أنه من الطبيعي وصول أكثر من عرض لمحمد شريف في الوقت الحالي في ظل صغر سنه وتألقه مع الاهلي سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال افريقيا، لكن الاهلي سيسعى للحفاظ عليه ويُعدل عقده ليصبح من الفئة الأولى بالفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُعدل عقد محمد شريف بعد نهائي دوري أبطال افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.