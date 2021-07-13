بيريز يرد على مقطع الفيديو المسرب في بيان رسمي على موقع ريال مدريد

انتشر في وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مسرب يعود إلى العام 2006، يظهر فيه الرئيس الحالي لريال مدريد فلورنتينو بيريز وهو ينتقد لاعبي الفريق السابقين راؤول جونزاليس و ايكر كاسياس بضراوة قبل أن يرد في بيان رسمي عبر موقع النادي.

ويعود مقطع الفيديو المذكور إلى الفترة التي كان فيها “كالديرون” رئيسًا لريال مدريد بعد مغادرة فلورنتينو بيريز، قبل عودة هذا الأخير لرئاسة النادي في 2009.

وكان راؤول جونزاليس، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بعد كرستيانو رونالدو قد غادر النادي بعد عام واحد فقط من عودة بيريز إلى الرئاسة صيف 2010 متجهًا نحو شالكه، فيما استمر كاسياس في النادي إلى غاية صيف 2015 قبل المغادرة نحو بورتو البرتغالي.

ويتمتع قائدي ريال مدريد السابقين بمكانة خاصة لدى وسائل الإعلام في مدريد وإسبانيا، وأيضاً لدى جماهير ريال مدريد، ما ينذر بأزمة جديدة للرئيس فلورنتينو بيريز في صيف تتخلله الأزمة المالية الخانقة التي تضرب أغلب أندية أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي المقطع المسرب مزامنة مع الإنتقادات اللاذعة التي يتلقاها رجل الأعمال منذ مدة، بسبب سماحه لكل من الهداف التاريخي للنادي كرستيانو رونالدو و بعده اللاعب والمدرب الأسطوري للفريق زين الدين زيدان، وأخرهم قائد الفريق سيرخيو راموس بمغادرة النادي.

ماذا قال فلورنتينو بيريز عن راؤول و كاسياس في 2006 ؟

قال رئيس ريال مدريد خلال المقطع الصوتي المسرب في 2006 عن كاسياس وراؤول غونزاليس ” كاسياس ليس حارساً لـريال مدريد أبداً، لقد كان إخفاقاً كبيراً بالنسبة لنا، هو وراؤول أكبر محتالان ” .

وأضاف ‏فلورنتينو بيريز: راؤول سيء الطباع، ويعتقد أن هذا النادي ملكه الخاص، حيث يستخدم كل شيء لمصلحته الشخصية.”

وتابع ‏بيريز: ايكر كاسياس كان الفشل الكبير الذي شهدناه، ولكنهم يعشقونه، يحبونه، ويدافعون عنه كثيراً ”

‏ وختم بالقول “اللاعبان (كاسياس وراؤول) أنانيان للغاية، ولا يمكنك الإعتماد عليهما أبداً، لدي مفهوم فظيع عن اللاعبان “.

كيف رد فلورنتينو بيريز على التسريبات؟

بعد ظهور مقطع الفيديو المسرب، سرعان ما بادر فلورنتينو بيريز بالرد على الصحيفة التي نشرت مقطع الفيديو ببيان رسمي عبر موقع النادي على الانترنت.

وقال بيريز في بيانه الرسمي “بالنظر إلى الأخبار التي تم بثها في El Confidencial، والتي يتم فيها جمع العبارات المنسوبة إلي، أعتقد أنه من الضروري التوضيح ”

وتابع البيان “يتم نطق العبارات المستنسخة في المحادثات التي سجلها السيد خوسيه أنطونيو أبيلان (صحفي معارض لبيريز) سراً، والذي كان يحاول بيعها للعديد سنوات دون نجاح. من المدهش الآن أنه على الرغم من الوقت المنقضي، فإن صحيفة El Confidencial تجمعها اليوم .”

وأوضح فلورنتينو بيريز ” إنها جمل منفردة للمحادثات مأخوذة من السياق الواسع الذي تحدث فيه. دعهم يتكاثرون الآن، بعد مرور سنوات عديدة على حدوث تلك المحادثات، أفهم أن ذلك يرجع إلى مشاركتي كأحد المروجين للدوري الممتاز.”

وختم بيان رئيس ريال مدريد بالقول “لقد وضعت الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها.”