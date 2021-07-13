جوهرة اتلتيكو مدريد مقابل جريزمان؟.. عرض جديد يصدم برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021

يُصر نادي أتلتيكو مدريد على استعادة مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناءً على رغبة من المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وعرض نادي أتلتيكو مدريد صفقة تبادلية على نادي برشلونة من أجل التعاقد مع جريزمان، وذلك من خلال انتقال لاعب الوسط الفرنسي ساؤول نيجيز إلى النادي الكتالوني في المقابل.

ولكن برشلونة غير متحمس لفكرة التعاقد مع ساؤول نيجيز في الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، وهو ما دفع نادي أتلتيكو مدريد لعرض لاعب آخر ضمن الصفقة التبادلية التي يرغب في إبرامها.

أتلتيكو مدريد مستعد للتخلي عن المهاجم البرتغالي جواو فيليكس إلى برشلونة مقابل الحصول على أنطوان جريزمان، في ظل فشله في الإنخراط في منظومة دييجو سيميوني الهجومية.

وفشل جواو فيليكس في حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل الروخيبلانكوس على مدار الموسم الماضي بسبب عدم التزامه بتعليمات سيميوني، مما دفع لتفضيل الاعتماد على كوريا بجوار لويس سواريز.

سيميوني يرغب في استعادة جريزمان نظرًا لتنفيذه للمهاجم التي يطلبها منه، وتألقه الكبير رفقة أتلتيكو مدريد على مدار المواسم الماضية.