زلزال في ريال مدريد.. تسجيل منسوب لـ بيريز يهين أساطير النادي

اشتعلت الأحداث بشكل كبير داخل نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، بعد الكشف خلال الساعات الماضية عن تسجيلات صوتية مسربة، لرئيس نادي العاصمة مدريد فلورنتينو بيريز، منذ عدة سنوات ينتقد فيها أسطورتي النادي على مر العصور المهاجم التاريخي راؤول جونزاليس وحارس المرمى الاستثنائي القديس إيكر كاسياس.

وفجرت صحيفة “آس” الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد ظهور تسريبات مسجلة بالصوت، لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في عام 2006، وتتضمن هذه التسجيلات إهانته لبعض رموز ريال مدريد لاسيما الثنائي راؤول وكاسياس.

ووصف فلورنتينو بيريز في تلك التسريبات التي تعود لعام 2006 اللاعبين كاسياس وراؤول بأنهما أكبر محتالين في تاريخ ريال مدريد، وأن المشكلة الكبيرة معهما فقط كانت ممثلة في حب الجماهير الجارف لهما.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، إنها تواصلت مع بيريز من أجل الرد على هذه التسريبات والتسجيلات ولكنه رفض الرد عليها.

وأوضح رئيس نادي ريال مدريد خلال حديثه في تسريبات التي كانت في عام 2006 وذلك بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، أنه لا يفهم لماذا يعضق مشجعو ريال مدريد كاسياس، ووصفه بالفشل والخدعة الكبيرة التي تعاقد معها النادي، كما اتهم راؤول جونزاليس بخلق أجواء سلبية داخل النادي، واتهمه بتدمير النادي الملكي.

وجاءت هذه التسريبات لتضع بيريز في موقف محرج جداً خاصة أن راؤول حالياً هو مدرب فريق الكاستيا في النادي المدريدي.

واستقال فلورنتينو بيريز من رئاسة ريال مدريد في 27 فبراير سنة 2006، بعد أن تعرض لانتقادات بسبب تركيزه الشديد على جاذبية العلامة التجارية للنادي في جميع أنحاء العالم بدلاً من تحقيق النجاحات على أرض الملعب.

وتم تسجيل هذه المكالمة التي تم تسريبها في سبتمبر من ذاك العام، حيث خلفه وقتها رامون كالديرون في رئاسة ريال مدريد.

وقال بيريز عن كاسياس الذي حمى عرين ريال مدريد في 725 مباراة: إنه ليس حارس مرمى لريال مدريد، إنه ليس كذلك ولم يكن أبداً، لقد كان الفشل الكبير الذي عانينا منه.. ولكن الجماهير يعشقونه، يحبونه ويتحدثون إليه، لا أعرف لماذا يدافعون عنه كثيرًا.

وتابع: حسنًا، إنه إحدى عمليات الاحتيال الكبرى في النادي، والثانية هي راؤول، أكبر خدعتين في ريال مدريد هما راؤول أولاً وكاسياس الثاني.