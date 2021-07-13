قائمة نهائي افريقيا | الاهلي كامل العدد وضم نيدفيد ومحمد محمود

كشف المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، عن قائمة الفريق التي تسافر مساء اليوم الثلاثاء إلى المغرب لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

ويلتقي فريق الاهلي بنظيره كايزر تشيفز، مساء السبت المُقبل، في المباراة التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولم تشهد قائمة الاهلي لمباراة كايزر تشيفز أي غيابات بل جاء المارد الاحمر كامل العدد، كما ضم موسيماني الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود لأول مرة بعد غيابهما لفترة طويلة، بالإضافة إلى الثنائي المصاب وليد سليمان.

وجاءت قائمة الاهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز برباعية، في مباراة المقاصة الماضية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.