الامارات | فتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين للموسم الجديد 2021-2022، وتمتد حتى 4 أكتوبر المقبل، وذلك حسب التعميم السنوي المعتمد، حيث يسمح خلال هذه الفترة بقيد وتسجيل اللاعبين بالفريق الأول بالأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى. وحددت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الفترة من 27 سبتمبر إلى 4 أكتوبر لانتقالات اللاعبين محلياً فقط، على أن يبقى انتقال اللاعبين الى خارج الدولة مستمراً كالمعتاد.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس اللجنة هشام الزرعوني في تصريح صحافي: اللجنة حرصت خلال الفترة الماضية على عقد ورش عمل للأندية تم خلالها شرح كافة البنود الخاصة بالتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين إلى جانب الرد على كل الاستفسارات الواردة من الأندية.

وأضاف الزرعوني أن اللجنة استحدثت نص على التعميم السنوي يُتيح للأندية إجراء انتقالات محلية للاعبين (إعارة / انتقال / تسجيل جديد) خلال الفترة الأولى للتسجيل، وذلك بعد التنسيق بين لجنة أوضاع وإنتقالات اللاعبين ورابطة المحترفين الإماراتية وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، مشيداً بتعاون الأندية والتزامها بالقرارات الصادرة عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي تتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

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