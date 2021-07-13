شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُنهي اتفاقه لضم جناح المقاصة مقابل 3 ملايين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو بيراميدز اتفاقهم مع نظرائهم في المقاصة الخاص بشراء عبد الله مجدي جناح الفريق الفيومي بداية من الموسم المقبل مقابل 3 ملايين ونصف، وأكد مصدر داخل بيراميدز أن ناديه نجح في ضم اللاعب بعد دخول أكثر من نادي أخر في مفاوضات لضمه أبرزها الاتحاد السكندري قبل أن تشهد الساعات الماضية الاتفاق بين بيراميدز والمقاصة على انهاء الصفقة.

ووافق تاكيس جونيس المدير الفنى لبيراميدز على ضم اللاعب لإعجابه الشديد بقدراته الفنية والبدنية، واتفق ناديا بيراميدز والمقاصة على الخطوط العريضة للصفقة حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب لمدة خمسة مواسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب وصول الاستغناء الرسمى من المقاصة لبيراميدز.

في الوقت الذي تتمسك إدارة نادى بيراميدز باستمرار رمضان صبحى، جناح الفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فى خدماته خلال فترة الاننتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل رغبة الزمالك فى الحصول على خدماته، وكذلك اهتمام نادى جالاتا سراى التركى باللاعب ورصد مبلغ ضخم لإتمام الصفقة، وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الإدارة حتى الوقت الحالى تتمسك باستمرار رمضان فى الموسم المقبل، كونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق وسيتم إجراء بعض التدعيمات لتكوين فريق قوى يستطيع المنافسة بقوة على الألقاب.

وأضاف المصدر أن بيراميدز قد يضع فى خطته احتراف رمضان صبحى بعد قضاء الموسم الثانى مع الفريق السماوى، ورحيله عقب انتهاء الموسم المقبل سيكون للاحتراف الخارجى، خاصة أنه لا يوجد نادٍ فى مصر يستطيع سداد المبلغ الذى يحصل عليه اللاعب فى بيراميدز حاليًا، لاسيما أن رمضان صبحى مرتبط بعقد مدته 5 سنوات مع نادى بيراميدز.