شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عمر جمال: أحب مشاهدة المباريات وأهوى أكل الأسماك وميسى نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب عمر جمال نجم الإسماعيلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات للتطوير من أدائى في العمل

هل تحب دخول المطبخ ؟

بالطبع

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ميسى