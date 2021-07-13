الامارات | رئيس ريال مدريد مهاجماً راؤول وكاسياس: محتالان وأنانيان

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد مهاجماً راؤول وكاسياس: محتالان وأنانيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل تسجيل صوتي مسرب لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يعود إلى العام 2006، ويهاجم فيه بشدة أسطورتي ريال مدريد الإسبانيان، راؤول غونزاليز وكذلك الحارس الشهير إيكر كاسياس، وكلا اللاعبين اعتزلا بعد فترة طويلة من النجاحات التاريخية مع ريال مدريد.

وقام بتسريب التسجيل صحيفة "إل كونفدانسيال" الإسبانية، ويقول فيه بيريز، مهاجما كاسياس وراؤول: هما لاعبين محتالين، كاسياس ليس من اللاعبين الكبار في مدريد، لم يكن ولن يكون، هو أكبر فشل لنا، والمشكلة في أن الناس تحبه وتتحدث معه وتطلب توقيعه وتدافع عنه.

وأضاف: كاسيسا مع راؤول محتالين كبار. هما لاعبان أنانيان، ولا يجب أن تعتمد عليهما في أي شيء، وإذا راهنت عليهما فأنت ترتكب خطأ كبيرا، لأنهما سيخذلانك بدون شك". وجاءت تعليقات بيريز كردة فعل ضد اللاعبين، بعد أن خسر انتخابات رئاسة ريال مدريد في 2006، وألقى باللائمة بالذات على راؤول وكاسياس، ورغم أن العلاقة بينهم عادت لطبيعتها بعد ذلك، لكن من شأن هذا التسريب الجديد أن يوتر الأجواء من جديد، خاصة وأن أغلب وسائل الإعلام في إسبانيا وأوروبا تناقلته على نطاق واسع في الساعات الماضية.

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