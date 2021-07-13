الكأس الذهبية: بداية جيدة لجامايكا وكوستاريكا

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لوس انجليس : استهلت كل من جامايكا وكوستاريكا مشوارها في الكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف في كرة القدم بالفوز على سورينام 2 صفر وغوادلوب 3 1 تواليا الإثنين في أورلاندو في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة.

في المباراة الأولى، منح مهاجم شارلروا البلجيكي شامار نيكولسون منتخب بلاده جامايكا، وصيف نسختي 2015 و2017، التقدم في الدقيقة السادسة مسجلا هدفه الثالث في الكأس الذهبية والأول مع المنتخب منذ عامين.

واضاف مهاجم فولهام الإنكليزي بوبي ريد الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الثانية، ضربت كوستاريكا، حاملة اللقب أعوام 1963 و1969 و1989 ووصيفة نسخة 2002، بقوة وتقدمت بهدفين نظيفين سجلهما جويل كامبل (6) وأريال لاسيتر (21)، قبل أن يقلص رافايل ميرفال الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتلقت غوادلوب ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني اثر طرد ستيف سولفيه في الدقيقة 54، فاستغلت كوستاريكا النقص العددي وأعادت الفارق إلى سابق عهده بهدف ثالث سجله سيلسو بورغيس في الدقيقة 70.

المكسيك

وكانت المكسيك حاملة اللقب والأكثر تتويجا في البطولة (11 لقبا) استهلت حملة الدفاع عن لقبها بتعادل سلبي مخيب مع ترينيداد وتوباغو الأحد ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تتصدرها سلفادور بفوزها على غواتيمالا 2 صفر.

في المقابل، بدأت الولايات المتحدة وصيفتها وصاحبة المركز الثاني في عدد الألقاب (6) مشوارها بفوز صعب على هايتي 1 صفر الإثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية التي شهدت فوز كندا على مارتينيك 4 1.