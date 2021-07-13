شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يخضع لجراحة ثالثة بعد 3 أشهر بسبب القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، عن أخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في القولون، وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "الحريف" مع وليد صلاح الدين على إذاعة أون سبورت إف إم: شعرت بالتعب منذ فترة، وبعد الفحوصات أقروا بخضوعي لجراحة، فخضعت لجراحة استئصال جزء من القاولون، ولكن اضطريت للخضوع لعملية أخرى بعد العملية، وبعد 3 أشهر أخضع لجراحة أخرى وأصبحت بحال أفضل الآن.

أضاف: خضعت لجراحتين في 5 أيام وهذا أرهقني جداً، والعملية الثانية كانت أصعب ولكن الحمد لله، وأشكر كل من تواصل معي للإطمئنان على حالتي.

محمد عمارة لعب فى مركز الظهير الأيسر لعدد من الأندية أمثال أندية بلدية المحلة والأهلى والمصرى، بالإضافة إلى خوض تجربة الاحتراف فى ألمانيا فى نادى هانزا روستوك، ولعب للفريق أربعة مواسم فى الدرجة الأولى حصل خلالها على لقب أفضل ظهير أيسر فى الشهر ست مرات .

ارتدى عمارة قميص المنتخب الوطنى، وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998، وعمل مدربًا بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى من موسم 2007–2008.

كما شارك مع النادى الأهلى أمام روما فى 11 أغسطس 2002 وانتهت المباراة بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأيضًا أمام أياكس أمستردام فى 24 يناير 2003 وانتهت المباراة بفوز أياكس بهدفين مقابل هدف.

فيما حصل على لقب أفضل ظهير أيسر مع المنتخب عام 1998، وعقب الاعتزال حصل على العديد من الدورات التدريبية، خاصة الحصول على الدورة الدولية لمدربى كرة القدم التى نظمها الاتحاد الأوروبى عام 2007.