شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل السفر إلى المغرب ودخول الفقاعة فور الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي مسحة طبية عصر السبت الماضي؛ استعدادا للسفر إلى المغرب اليوم؛ لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أحمد أبو عبلة إن بعثة المارد الأحمر ستدخل فقاعة طبية فور الوصول إلى المغرب؛ وذلك استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بشأن إجراءات إقامة الفريق في المغرب داخل الفقاعة الطبية، وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتغادر بعث الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي القاهرة عصر اليوم؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

استقرت بعثة الأهلى المتجهة للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على الإقامة فى نفس الفندق الذى أقام فيه حينما واجه الوداد المغربى فى نصف نهائى النسخة الماضية لدورى الأبطال، على أن يتدرب المارد الأحمر يومى الأربعاء والخميس على ملعب كهرماء كالفورنيا، فيما يخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وهو ملعب المباراة.

وتستغرق رحلة الأهلى للمغرب برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى خمس ساعات ونصف، فيما يغادر عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء للدار البيضاء لدعم فريق الكرة فى المباراة المصيرية، فيما يدخل المارد الأحمر نظام الفقاعة الطبية علماً بأن المباراة تقام بدون حضور جماهيرى، كما أخطر الاتحاد الأفريقى "كاف" القلعة الحمراء باقتصار الحضور على إعلام الفريقين وإعلام الكاف والقناة الناقلة للمباراة فقط.