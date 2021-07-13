شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا تراجع فى رفض موعد مباراة أسوان ولائحة السلة تظلمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدرديري رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن قرار اللجنة المكلفة بإدارة النادي برفض موعد مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر هو قرار قاطع ولا تراجع عنه، وقال الدرديري في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام: بطولة كأس مصر هي أهم بطولة في مصر والمنطقة كلها، كيف نتعامل معها بهذا الاستخفاف وأن نضع مبارياتها بين مباريات الدوري، ومهم جداً أن يتم تحديد جدول مبارياتها حتى المباراة النهائية، والزمالك طالب فقط بالعدالة وتكافؤ الفرص وأسوان قدم نفس الطلب.

أضاف: أسوان لديه مباريات مهمة في الدوري بخلاف الزمالك وماذا سيستفيد إذا وصل لنهائي الكأس وهبط من الدوري، على اتحاد الكرة أن يطبق مبدأ العدالة، وهذا هو المطلوب.

واصل: رفض موعد مباراة أسوان قرار نهائي من النادي ولا تراجع فيه، وننتظر تأجيل مباراة 9 أغسطس وكلنا مركزين في الدوري، والموسم لا ينتهي يوم 25 أغسطس ولكن هذا نهاية الدوري فقط وسيتبقى مباراتي السوبر ومباريات الكأس وهناك متسع للعبها بعد معسكر منتخب مصر.

وعن لائحة اتحاد السلة قال الدرديري: لائحة السلة تم وضعها قبل تتويج الزمالك بالدوري بفترة، ولكنه تظلم البطل، يجب أن ندعم البطل، لائحة غريبة جداً لا أفهمها، وأتمنى من مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد أن يراجع اللائحة لأنها تظلم الزمالك، سنفقد 3 لاعبين من بينمهم اللاعب المحترف وفي المقابل نضم لاعب واحد فقط، لذلك طلبنا إعادة النظر في اللائحة مع الاتحاد وسبورتنج.